Tiago Pinto ha già in mano l’alternativa per il centrocampo di Mou: è Delaney del Borussia Dortmund

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Mourinho ha bisogno di un centrocampista, specialmente dopo l’infortunio al ginocchio di Gonzalo Villar che terrà lo spagnolo fuori per almeno due settimane. Tiago Pinto lo sa bene, e studia le contromosse nel caso in cui Xhaka non dovesse arrivare.

Stando a quanto scrivono oggi tutti i quotidiani, la Roma ha già pronta l’alternativa allo svizzero: si tratta di Thomas Delaney, 29 anni, centrocampista esperto del Borussia Dortmund e della nazionale danese. Giocatore per certi versi simile a Xhaka, più per le doti da leader che per le caratteristiche tecniche.

Delaney è un mediano difensivo, un ruba palloni, dotato di grande dinamismo ma anche di un buon tiro dalla distanza. Con la maglia del Borussia Dortmund ha disputato la scorsa stagione 34 partite e un gol. Il danese ha il contratto in scadenza nel 2022 e per questo può essere preso a una cifra ragionevole, e cioè quei 15 milioni di euro che la Roma ha stanziato per Xhaka.

