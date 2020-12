MKHITARYAN: “La squadra ha carattere. L’arbitro? Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti”

AS ROMA NEWS – Henrikh Mkhitaryan parla a Sky Sport al termine di Roma-Sassuolo, match della decima giornata di campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni del giocatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Rimpianti?

“Abbiamo avuto diverse occasioni da gol quando eravamo in dieci, purtroppo è finita con un pareggio”.

Arbitraggio?

“Non voglio parlare dell’arbitro, è sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto, basta rivedere le immagini”.

Squadra in grado di lottare per lo scudetto?

“E’ tropo presto per parlare di scudetto, abbiamo giocato 10 partite. C’è equilibrio al vertice. Il campionato sarà molto lungo e faremo il massimo per finire tra le prime quattro”.

Dopo il primo tempo per cosa stavate protestando? Per il gol annullato o l’espulsione al Pedro?

“Per tutto (ride, ndr). Sono molto arrabbiato per il gol annullato e anche per il rosso a Pedro, anche se il secondo giallo è giusto. Ma sono felice per il lavoro di squadra e perché la squadra ha mostrato carattere e qualità. Ora dobbiamo concentrarci per il prossimo match”.