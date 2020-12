ROMA-SASSUOLO 0-0, Il Romanista: “Vergogna!”, Corsport: “Maresca e il Var fermano i giallorossi”, Il Messaggero “Altro flop con una squadra che li precede”

AS ROMA NEWS – La Roma viene fermata sullo zero a zero dal Sassuolo in un match molto importante per la classifica dei giallorossi. La furia di Fonseca, dei giocatori e dei tifosi giallorossi si abbatte sull’arbitro Maresca e sul Var che finiscono sotto accusa per decisioni prese e non.

Diverso l’approccio dei quotidiani oggi in edicola sulla partita di ieri. “Vergogna!”, scrive Il Romanista nell’edizione odierna. Il giornale titola: “Nun je dà retta”, aprendo con la foto di Maresca che caccia Fonseca per proteste. Sotto accusa la gestione della partita, dei cartellini e di un rigore non dato che viene definita “sorprendente“. Eppure la squadra, in tutto questo, ha saputo reagire e in 10 avrebbe meritato di vincere.

Di diverso approccio Il Messaggero (R. Buffoni) che nell’apertura del suo pezzo parla di “altro flop della Roma contro una squadra che la precede in classifica”, e che “proprio non riesce a fare il salto necessario a portarsi stabilmente nelle prime quattro posizioni di classifica che significano Champions League“. Alla squadra, scrive il quotidiano romano, manca qualcosa a livello di rosa per ambire alle prime posizioni della classifica.

Il Corriere dello Sport parla di Roma “fermata da Maresca e dal Var”, sottolineando come il fischietto, dopo aver espulso Pedro e Fonseca, abbia ignorato un fallo da rosso di Obiang su Pellegrini e non abbia valutato un mano da rigore su cross di Spinazzola senza che Guida al Var intervenisse.

