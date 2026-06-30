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Mondiale, il Marocco di El Aynaoui elimina l’Olanda ai rigori: Malen in panchina per tutto il match

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Dopo l’eliminazione della Germania per mano del Paraguay, il Mondiale regala un’altra sorpresa. Nella notte il Marocco ha battuto l’Olanda ai calci di rigore, conquistando il pass per gli ottavi di finale al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena.

La sfida si è chiusa sull’1-1 dopo i tempi regolamentari. A sbloccare il risultato era stata l’Olanda con Gakpo, ma proprio allo scadere è arrivato il gol di Diop, che ha rimesso in piedi il Marocco e trascinato la partita fino alla lotteria dei rigori. Dal dischetto la formazione marocchina ha avuto la meglio per 3-2, eliminando gli Oranje e proseguendo così il proprio cammino nel torneo. Tra gli errori decisivi dell’Olanda anche quelli di Justin Kluivert e Crysencio Summerville, mentre Donyell Malen non è sceso in campo.

L’attaccante della Roma, dopo il litigio con Koeman, è rimasto in panchina per tutta la partita. Una scelta pesante, soprattutto in una gara arrivata fino ai calci di rigore, e che conferma il momento complicato vissuto dal giallorosso all’interno della nazionale olandese. Nelle fila del Marocco hanno sbagliato dal dischetto Hakimi e Neil El Aynaoui. Il centrocampista della Roma, protagonista nel percorso dei nordafricani, non è riuscito a trasformare il proprio rigore, ma l’errore non ha impedito alla squadra del ct Ouahbi di completare l’impresa.

Il Marocco continua dunque a stupire e vola agli ottavi di finale, mentre l’Olanda saluta il Mondiale dopo una serata amara. Per la Roma resta una doppia lettura: El Aynaoui prosegue il torneo nonostante l’errore dal dischetto, Malen invece chiude la sua avventura iridata senza reti e senza nemmeno scendere in campo nella notte più importante degli Oranje.

Redazione Giallorossi.net

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