Montiel più vicino. Bernard favorito su El Shaarawy

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma è alla ricerca di un esterno destro. Sfumato l’americano Reynolds, si parla ancora di una trattativa vicina alla conclusione tra la Roma e il River Plate per Gonzalo Montiel, classe 1997 nel giro della nazionale argentina, rivela oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini).

Montiel ha una clausola rescissoria di 20 milioni di dollari, ma il suo contratto è in scadenza a giugno, per cui l’operazione potrebbe definirsi dopo la semifinale di ritorno di Coppa Libertadores con il Palmeiras, il 13 gennaio, per 7 milioni.

Per il centrocampo, in caso di cessione di Diawara, piace Amrabat della Fiorentina. In attacco è sempre corsa a due tra El Shaarawy e il brasiliano Bernard, che ora sembra il favorito: l’Everton, infatti, vuole riscattare Olsen e le due società stanno ragionando sulla possibilità di uno scambio.

Fonte: Corriere della Sera