Monza-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Mou conferma il 3-4-2-1 con Celik tra i centrali

NOTIZIE AS ROMA – Tutti i principali quotidiani oggi in edicola sono convinti: Josè Mourinho non cambierà modulo nonostante l’emergenza e confermerà la difesa a tre per la partita di stasera contro il Monza.

La soluzione che verrà scelta dal tecnico portoghese dovrebbe essere quella di spostare il turco Celik come braccetto di destra accanto a Mancini e Ibanez.

Cristante in questo modo giocherà a centrocampo al fianco di Bove, con Zalewski ed El Shaarawy come esterni e Solbakken-Pellegrini alle spalle di Abraham.

Queste dunque le probabili formazioni dei giornali:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Celik; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Solbakken, Pellegrini; Abraham.