ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non resta che la difesa a quattro. La Roma, di scena stasera a Monza, deve fare i conti con una retroguardia ridotta ai minimi termini, ma anche con una mediana rimasta a corto di alternative.

Se Mourinho vorrà confermare la difesa a tre, una delle poche possibilità è chiedere a Cristante di giocare nuovamente da centrale in mezzo a Ibanez e Mancini. Ma a differenza di sabato scorso, domani mancherà Matic in mezzo al campo. Per questo appare complicato che Mou possa rinunciare a un altro pezzo fondamentale della sua mediana.

L’accoppiata Bove-Camara, ipotizzata da qualcuno, non sembra ben assortita. Una soluzione più sensata sarebbe quella di arretrare Pellegrini in mediana, schierandolo con uno dei due. Meno convincente l’ipotesi di far giocare Celik come braccetto di destra della difesa a tre: la retroguardia a quel punto verrebbe stravolta, con Mancini chiamato a fare il centrale o addirittura costretto a spostarsi a sinistra. Più sensata a quel punto la possibilità di vedere di Spinazzola come terzo centrale, con Ibanez in mezzo e Mancini confermato nel suo ruolo.

La scelta che però sembra creare meno rivoluzioni nella composizione della squadra sarebbe quella di affidarsi al 4-2-3-1, con Celik e Spinazzola (o Zalewski) come terzini, e la coppia Mancini-Ibanez nel mezzo. In questo modo il centrocampo potrebbe contare sulla solidità di Cristante, in coppia con Bove (o Camara), e Pellegrini a dare una mano. Sugli esterni agirebbero Solbakken ed El Shaarawy, con Tammy Abraham di punta. Una soluzione che sembra essere la più logica, vista l’emergenza. Solo stasera sapremo se anche Mourinho la penserà così.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini