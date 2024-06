Mossa Friedkin per l’Everton: versati 236 milioni nelle casse del club

NOTIZIE AS ROMA – In attesa che venga ufficializzata l’acquisizione dell’Everton, Dan Friedkin ha già iniziato a iniettare soldi nel club inglese per ripianare i tanti debiti.

La prima mossa del texano è stata l’immissione di 200 milioni di sterline (pari a 236 milioni di euro) nelle casse delle Toffees per andare a coprire prestito (160 milioni di sterline, pari a 190 milioni di euro) che il club inglese aveva ricevuto da MSP Sports Capital e che aveva scadenza proprio in questi giorni qui.

I restanti 40 milioni di sterline, invece, serviranno a coprire i bisogni del working capital e alcune spese attuali per il completamento del nuovo stadio, che aprirà la prossima estate. Insomma, Friedkin si muove già come proprietario delle Toffees.

Fonti: Gazzetta dello Sport / The Indipendent

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!