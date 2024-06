Roma, porta belga: c’è Bodart con Svilar, allo Standard Liegi circa 4 milioni

AS ROMA NEWS – Una porta tutta belga per la Roma, con Ghisolfi che ha deciso Arnaud Bodart, 26enne dello Standard Liegi, scelto come nuovo secondo portiere della Roma. Sarà lui il vice Svilar per la prossima stagione.

Portiere belga come Mile, il cui sogno è ancora quello di riuscire a vestire la maglia dei Diavoli Rossi, Bodart è stato scelto perchè considerato il profilo ideale per fare crescere Svilar nel modo migliore.

L’accordo tra la Roma e lo Standard Liegi è vicinissimo: manca ancora la quadra definitiva, ma la fumata bianca sarà trovata intorno ai 4 milioni di euro.

Portiere molto reattivo, bravo tra i pali e determinato nelle uscite, Bodart ha delle qualità indiscutibili che gli sono valse anche la convocazione con la nazionale belga. Nella Roma avrà la possibilità di dimostrare le sue qualità: possibile che De Rossi decida di testarlo affidandogli i pali per le partite di coppa.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero

