Mou, 90 minuti in Procura per evitare la squalifica. E domani c’è l’esame d’Italiano

AS ROMA NEWS – La partita più difficile Josè Mourinho l’ha giocata ieri, in Procura. Novanta minuti di confronto con Giuseppe Chinè per evitare la squalifica, una punizione che la Roma e il suo allenatore giudicano esagerata. E che sperano di scongiurare dopo il colloquio di ieri.

Non sarà facile, perchè il rapporto tra le parti si sta facendo sempre più teso. Il confronto di ieri è servito a stemperare lo scontro, ma l’intenzione della Procura FIGC è quella di punire lo Special One in modo da evitare che la critica preventiva all’arbitro possa diventare un’abitudine. L’ipotesi di un patteggiamento resta una strada che non piace troppo a Mou, convinto della buona fede delle sue dichiarazioni.

In attesa di capire quale sarà il destino del tecnico (la squalifica, in caso, dovrebbe essere scontata a gennaio), oggi Josè Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa (ore 14). La curiosità per le parole dell’allenatore alla vigilia di Roma-Fiorentina è piuttosto alta. Sono tanti i temi caldi da affrontare, e chissà quale strategia comunicativa utilizzerà stavolta il portoghese.

Poi domani parola al campo: la Roma ha potuto lavorare tutta la settimana alla sfida con i viola, un particolare non da poco visto che questo lusso i giallorossi lo hanno potuto sfruttare raramente. La sfida contro la Fiorentina di Italiano è particolarmente attesa, specie dopo il ko di ieri del Napoli: sarà lo scontro tra due filosofie di calcio molto diverse.

La Roma avrà l’Olimpico dalla sua parte e mira a staccare i partenopei e prendersi il quarto posto in solitaria. Non sarebbe male in vista dello scontro diretto pre-natalizio proprio contro gli azzurri.

Giallorossi.net – A. Fiorini