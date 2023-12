Tiago Pinto al lavoro per la Roma del prossimo anno: intensificati i contatti con Zielinski

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La priorità sul mercato di gennaio sarà senza dubbio un difensore centrale (se non addirittura due) da regalare a Josè Mourinho dopo il vuoto enorme lasciato da Smalling in questa stagione.

Ma a Trigoria si lavora anche alla squadra del prossimo anno, con un occhio sempre puntato alle occasioni a parametro zero. Tra queste la più ghiotta sembra essere rappresentata dal centrocampista polacco Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli.

Il calciatore 29enne sembra intenzionato a non rinnovare con i partenopei e provare una nuova avventura. La concorrenza è folta, soprattutto in Italia (Inter, Juventus e Lazio) ma la Roma è in prima fila tanto che negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti con l’agente del calciatore.

Zielinski piace molto a Trigoria, ma servirà soprattutto raggiungere la Champions per attrarre questo profilo di calciatori: la sola presenza di Mourinho, ancora tutta da decidere, stavolta potrebbe non bastare.

Fonte: Leggo / Calciomercato.com