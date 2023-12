Pellegrini ancora verso la panchina: Bove in pole per sostituirlo, ma occhio a Renato Sanches

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non è ancora arrivato il momento di Lorenzo Pellegrini. Al capitano giallorosso non sembra essere bastata la settimana di lavoro per convincere Mourinho a riaffidargli le chiavi della trequarti giallorossa.

Il centrocampista era tornato titolare nel match vinto contro l’Udinese, circa due settimane fa, ma poi contro Servette e Sassuolo non ha convinto subentrando in campo a partita in corso, palesando una condizione fisica ancora non perfetta. Mou, vista l’importanza della gara di domani sera, sembra intenzionato a lasciarlo ancora una volta in panchina.

Al suo posto è pronto Edoardo Bove, che invece è sempre di più una certezza nella mediana giallorossa. Non sono escluse però sorprese dell’ultimo minuto: Aouar chiede spazio, anche se Mou sembra averlo bocciato dopo l’ennesima prestazione deludente in Europa League.

Qualche chance in più potrebbe averla Renato Sanches, ormai tornato ad allenarsi in gruppo da qualche settimana. Lo Special One lo considera uno di quei giocatori in grado di fare la differenza nella Roma, ma le gambe devono girare al meglio. Sicuri di una maglia invece sia Cristante che Paredes, i due intoccabili del centrocampo di Mou.

