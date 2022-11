Mou attacca Abraham: “Ma quale sostegno psicologico. Sei un privilegiato, devi correre amico…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo averlo fortemente voluto alla Roma, esserselo coccolato e goduto al primo anno in giallorosso, ora è gelo tra Mourinho e Tammy Abraham.

L’attaccante inglese sta vivendo una stagione molto negativa, lontano parente del giocatore decisivo ammirato lo scorso anno. Anche ieri Abraham è stato molto deludente: duelli quasi sempre persi col diretto avversario, e tanta approssimazione le rare volte che ha avuto l’occasione di battere a rete.

Mourinho ormai ha messo da parte la carota, e anche ieri ha usato solo il bastone quando nella conferenza post partita gli domandano dell’ex Chelsea: “Se diventi un giocatore professionista in un universo di milioni di bambini che volevano esserlo, non ti serve l’appoggio di nessuno per motivarti. Sei un privilegiato, per questo devi dare tutto in campo ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita.

Giochi bene, giochi male, sbagli. Se sbagli con me al massimo penso che sei scarso. Ma un’altra cosa è l’atteggiamento, la domanda riflette il mondo di oggi. Ma quale supporto psicologico? Corri, amico! Vai là, duelli individuali, sbaglia, crea problemi!”.

Abraham, dopo aver perso il Mondiale per colpa della sua preoccupante astinenza da gol, ora dovrà sfruttare questa pausa per ricaricare le pile e trovare le giuste motivazioni che lo avevano reso un beniamino del pubblico romanista. Ieri per la prima volta sono piovuti fischi verso l’inglese al momento della sua sostituzione. Segno che qualcosa si sta incrinando anche tra lui e il popolo giallorosso.

