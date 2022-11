Serie A: la Juventus batte la Lazio (3-0) e la scavalca in classifica. Vince anche il Milan, furia Fiorentina

ALTRE NOTIZIE – La Juventus batte la Lazio allo Stadium per tre a zero e la scavalca in classifica.

Decide una doppietta di Kean, a segno con un gol per tempo. Nel finale tre a zero di Milik. I bianconeri volano a quota 31 punti, cambiando completamente l’aspetto della propria classifica con una striscia di risultati positivi.

Vince anche il Milan, che batte a fatica la Fiorentina a San Siro: vantaggio immediato di Leao, pareggio di Barak e autogol partita (contestatissimo) realizzato da Milenkovic che condanna i viola in pieno recupero.

I rossoneri si portano a -8 dal Napoli capolista. La Roma, a pari merito con l’Atalanta al sesto posto a 27 punti, ora si trova a 3 lunghezze dal quarto posto, occupato da Lazio e Inter a quota 30.

Giallorossi.net – F. Turacciolo