MOURINHO: “Ci sono state due partite, una senza e una con Dybala. Certi giocatori a livello bassissimo. Ora è tempo di fare autocritica”

JOSE MOURINHO A DAZN

Cos’è accaduto sull’espulsione?

“Giusta. Parole che meritano il rosso. Poi mi sono scusato per le mie parole. Però del gioco e del suo gioco come arbitro non voglio parlare”.

Cosa non le è piaciuto dell’arbitro?

“Ti ho già detto che non ne voglio parlare. Io meritavo il rosso, mi sono scusato”.

Sulla partita..

“Quale? C’è stata una partita fino al 70esimo, e una dopo. Fino al 70esimo i tifosi volevano andare a casa, non giochiamo bene, non creiamo. Poi in 20 minuti abbiamo creato più che in 70. Perchè? E’ facile. Siamo una squadra con determinate limitazioni. Quando Paulo non gioca è molto diverso per noi. Quanti punti avremmo fatti in più con lui? La difficoltà nella costruzione del gioco è che altre squadre hanno 20 giocatori di qualità meravigliose, e noi abbiamo quelli che abbiamo. La luce sta lì. Abbiamo perso la luce, e la qualità è diversa. Ci sono giocatori che sono a livello bassissimo, e la squadra ha bisogno di tutti. Ora dobbiamo riposarci, e preparare un secondo ritiro. Dal punto di vista individuale per qualche giocatore è tempo di fare autocritica, e io farò lo stesso con me stesso. Siamo una squadra unita nonostante i problemi, oggi era veramente difficile: due pali, un rigore sbagliato al 93esimo, ma la partita non è morta lì. E se c’erano 2 minuti in più potevamo fare altro. Questi sono i 20 minuti della speranza, di avere un Dybala e un Pellegrini insieme e di un Tahirovic che da settimane vi dico che è quasi lì e che oggi è entrato in una situazione di grande pressione. Non ci sono milioni da spendere, ma siamo uniti e lavoriamo. Complimenti a Tahirovic, il suo debutto lo ha fatto molto bene”.

Manca mentalità?

“La mentalità la fanno i giocatori, la maggior parte dei giocatori. Si parla tanto di club, di ambiente, di città, di piazza. Secondo me no, la mentalità è una questione di giocatori”.

Era Belotti il rigorista?

“No. Chi era? Non te lo dico. E’ il tipo di situazione dove si può sbagliare, il problema è quando non dai tutto che puoi dare. Ogni tanto sei tu fragile mentalmente, ogni tanto sei tu dove il cacio non è una cosa fondamentale nella tua vita. Sono queste le cose che io non digerisco. Belotti ha avuto il coraggio di prendere il pallone e di sbagliare”.

JOSE’ MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Questa partita ci conferma che la Roma è Dybala dipendente, è preoccupato?

“In questo momento in cui è recuperato non sono preoccupato, ma ho la speranza che possa tornare bene per il secondo periodo del campionato. Gli ultimi 20 minuti sono 20 minuti non di sorpresa, ma di speranza perché Tahirovic sarà un grande giocatore: fin quando sarò qui non smetterò mai di dare possibilità di svilupparlo perché è un lavoro di cui la Roma come società ha bisogno, è un giocatore in più che con il tempo andrà a mangiare qualcuno di quelli che hanno più stabilità in questo momento. È un giocatore di più qualità. È ovvia la situazione di Dybala: con lui per 20′ abbiamo avuto più emozione nello stadio, più palle gol e tutto di più. Sono 6 partite di fila in campionato senza di lui, è tanto in questa squadra. E poi due partite senza lui e Pellegrini, è assurdo per noi. Per questo esco con speranza e contento con l’atteggiamento dei giocatori negli ultimi minuti: quando prendi un palo, parata, poi rigore sbagliato, la squadra muore invece la squadra è andata fino alla fine per cercare di cambiare un risultato. Abbiamo i nostri limiti ma sono positivo per la speranza vista nel finale”.

Dov’è finita la Roma che senza Dybala ha vinto un trofeo l’anno scorso? Il resto della Roma perché ha tutte queste difficoltà?

“È difficile per me rispondere. Ho la risposta per te, se mi dai la tua parola che resta tra di te, te lo dico fuori. Non puoi farlo? Allora non te lo dico. Pensa bene all’anno scorso e a quest’anno se ti sembra tutto uguale o manca qualcosa di fondamentale”.

Mkhitaryan?

“E qualcuno che è qui ma non è lo stesso”.

C’è un problema di recuperare Abraham dal punto di vista psicologico?

“Magari sono old fashioned però penso che quando diventi un giocatore professionista in un universo di milioni di milioni di bambini che lo volevano essere, non hai bisogno dell’appoggio di nessuno, non hai bisogno di una fonte esterna per motivarti. Cos’è questo? L’allenatore, lo psicologo…ma cosa, devi dare tutto in campo ogni giorno, in ogni allenamento, in ogni partita. Gioca bene, male, sbaglia o non sbaglia. Con un giocatore che con me sbaglia, l’unica cosa che posso dire che è scarso, però sbaglia. Ma una cosa è sbagliare e un’altra è l’atteggiamento. La tua domanda riflette un po’ il mondo di gioco. Ma quale appoggio psicologico, corri amico, vai lì per il duello individuale, crea dei problemi a Buongiorno…amico, sono milioni e milioni di bambini che vogliono arrivare e arrivano in pochi, sono privilegiati. La fonte esterna è il plus, ma non sei tu allenatore, psicologo o direttore che cambia la mentalità di un giocatore. Sei un uomo. Volpato oggi non ha giocato bene, di chi è la colpa? È mia perché non è un giocatore che può giocare contro una squadra contro il Torino perché è una squadra che gioca a uomo, aggressiva e tosta. La colpa è mia che non ha giocato bene. L’ho cambiato per migliorare la squadra e per proteggerlo, è parte della sua formazione. Ma ci sono altri giocatori che devono avere un livello alto non dico di performance, ma parlo di atteggiamento: non hai bisogno di motivazioni per andare alla fine del mese a prendere lo stipendio, lì vai. Dobbiamo tutti dare di più”.

Karsdorp? La decisione di non portarlo all’Olimpico oggi?

“La decisione è mia, solo mia ovviamente e non devo spiegare tutte le decisioni che prendo. Lui sa perché, i compagni sanno perché e non devo dire a voi perché”.