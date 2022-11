ROMA-TORINO 1-1: i voti dei quotidiani

NOTIZIE AS ROMA – La Roma non va oltre l’1 a 1 casalingo contro il Torino nell’ultima giornata di campionato prima della sosta per il Mondiale. Ecco le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori giallorossi scesi in campo per affrontare i granata:

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 5,5; Celik 6, Cristante 4,5, Camara 5, Zalewski 5; Volpato 5, Zaniolo 5; Abraham 4. Subentrati: El Shaarawy 6, Matic 6,5, Dybala 7, Belotti 4,5, Tahirovic 6. Allenatore: Mourinho 5.

IL TEMPO (F. BIAFORA)

Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 5, Ibanez 5,5; Celik 5,5, Cristante 5, Camara 6, Zalewski 5; Volpato 5, Zaniolo 5; Abraham 4. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Matic 6,5, Dybal 7 Belotti 5, Tahirovic 6. Allenatore: Mourinho 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (P.F. ARCHETTI)

Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 5,5; Celik 5,5, Cristante 5, Camara 6, Zalewski 5; Volpato 5, Zaniolo 5,5; Abraham 4,5. Subentrati: El Shaarawy, Matic 6,5, Dybala 7, Belotti 5, Tahirovic 6. Allenatore: Mourinho 5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Mancini, 5,5 Smalling 6, Ibanez 6; Celik 6, Cristante 4,5, Camara 6, Zalewski 6; Volpato 5, Zaniolo 6; Abraham 4,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Matic 6,5, Dybala 7, Belotti 4,5, Tahirovic 6. Allenatore: Mourinho 5, .

LA REPUBBLICA (M. PINCI-F.TURCO)

Rui Patricio 5,5; Mancini 5, Smalling 6, Ibanez 5,5; Celik 5,5, Cristante 5, Camara 6, Zalewski 5; Volpato 5, Zaniolo 5,5; Abraham 4,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Matic 7, Dybala 7,5, Belotti 4, Tahirovic 6. Allenatore: Mourinho .

CORRIERE DELLA SERA (M. GRAZIANO)

Rui Patricio 5,5; Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 5; Celik 4, Cristante 5, Camara 6, Zalewski 4,5; Volpato 5, Zaniolo 5,5; Abraham 4,5. Subentrati: El Shaarawy 5, Matic 6,5, Dybala 6, Belotti 4,5, Tahirovic 4,5. Allenatore: Mourinho 5,5.