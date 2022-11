Mourinho, attacco frontale a Karsdorp: “Gli ho detto di trovarsi un’altra squadra a gennaio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo averlo pubblicamente difeso per essere uscito dal campo senza fermarsi in panchina (“E’ tornato due minuti dopo“) ora Josè Mourinho sembra aver scaricato definitivamente Rick Karsdorp.

“C’è un giocatore che ha tradito i nostri sforzi, non si è comportato in maniera professionale“, l’attacco iniziale dell’allenatore della Roma nel post partita di Sassuolo ai microfoni di DAZN senza voler precisare di chi si trattasse il calciatore in questione.

Ma in questi minuti Jacopo Aliprandi, giornalista del Corriere dello Sport, ha rivelato pubblicamente su Twitter l’identità del calciatore in questione, indicandolo appunto in Rick Karsdorp.

Non solo, il giornalista rivela altre parole pronunciate dall’allenatore riguardo al terzino olandese che sembrano chiudere qui la sua avventura nella Capitale: “Ho invitato il giocatore scorretto a trovarsi una nuova squadra a gennaio”.