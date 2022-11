Mou chiede Zaha alla Roma per giugno. Pinto al lavoro sull’affare a parametro zero

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono parecchi i calciatori che tra poco più di sei mesi infiammeranno il mercato dei parametri zero. Tra questi c’è l’esterno del Crystal Palace Wilfried Zaha, scrive in questi minuti il portale Repubblica.it.

Il classe 1992 – seguito dal Barcellona – è un pallino del tecnico della Roma di José Mourinho, che già in estate aveva chiesto alla propria dirigenza il giocatore.

Il desiderio del 30enne attaccante è restare in Premier League, ma una chiamata dei giallorossi potrebbe far cambiare lo scenario, con la dirigenza che nelle prossime settimane studierà la fattibilità dell’affare considerando l‘ingaggio di 5.5 milioni di euro che l’attaccante percepisce in Premier League.

Mourinho spera di convincere la società a investire nel reparto avanzato, che senza Paulo Dybala vede spegnersi la luce. L’arrivo a gennaio di Solbakken – dal Bodo Glimt – è considerato dello “Special One” solo l’antipasto, con il portoghese che punterebbe forte su Zaha a giugno.

Fonte: Repubblica.it