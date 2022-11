Zaniolo, altro no azzurro. Ma con la Roma stringerà i denti

AS ROMA NEWS – “Zaniolo, altro no azzurro”. Così titola il Corriere dello Sport in prima pagina nell’edizione odierna, tirando fuori un altro “caso” tra il 22 giallorosso e l’Italia di Mancini.

Stando a quanto racconta il quotidiano sportivo romano, si sta assistendo a una nuova puntata del difficile rapporto tra Zaniolo e gli azzurri. Il calciatore non è al meglio della condizione per via di noie muscolari con cui convive da giorni e lo staff medico della Roma avrebbe informato della cosa quello dell’Italia.

L’attaccante giallorosso non prenderà parte alle amichevoli contro Albania e Austria, visto che Mancini ha scelto di non inserire il suo nome tra i convocati che saranno comunicati oggi.

Il giocatore però, pur non essendo al meglio, stringerà i denti e contro il Torino ci sarà. Mancini invece ha deciso di lasciarlo ancora una volta a casa. La strada azzurra per il 22 resta in salita.

Fonte: Corriere dello Sport