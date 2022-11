“ON AIR!” – CORSI: “Mou esasperato, serve un mediatore”, FOCOLARI: “Karsdorp potrebbe portarlo in tribunale per mobbing”, PUGLIESE: “Tutta la vita col portoghese”, ROSSI: “Fare un punto in tre partite sarebbe tragico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La situazione sembra esplosiva…e non parlo di Karsdorp. Ma parlo di Mourinho. Psicologicamente lui ha perso le staffe e queste cose successe sono frutto di un’esasperazione per una squadra che non va assolutamente. Lui c’ha provato in tutti i modi. Servirebbe un grande personaggio in società che media tra club e Mourinho. A Pinto fategli fare il ds, serve un grandissimo mediatore, ci deve essere, perchè così non va. Ci sono cose che non vanno bene alla società, altre cose che non vanno bene a Mourinho, e in mezzo c’è una squadra che è tutta con l’allenatore. Ci sono situazioni che si affastellano, e poi scoppia la bomba… Ora speriamo in una grande partita col Torino, serve vincere, perchè poi in due mesi le cose si possono aggiustare…”

David Rossi (Rete Sport): “Il Torino come avversario è peggio del Sassuolo, e non ditemi che però stavolta giochiamo in casa perchè al Mapei c’erano 5mila romanisti, si sentivano solo i nostri, era come giocare in casa, anzi meglio perchè in quello stadio così piccolo il tifo si sentiva ancora più forte. La partita di domenica sarà importantissima, noi speravamo in 7 punti nelle ultime tre partite, al massimo ne potremo fare 4, se fossero due sarebbe brutto, uno invece una tragedia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La classifica ci scivola addosso, oggi siamo settimi, una cosa veramente brutta da guardare. Speriamo che il prossimo turno di campionato ci permetterà di guadagnare un po’ di dignità in classifica, che è molto corta, questo è vero, ma essere settimi è fastidioso. In una stagione così anomala non sappiamo che strascico potrebbe lasciare un finale di prima parte non positivo: non battere il Torino ti farebbe stare due mesi a parlare di Mourinho, di Karsdorp, di Dybala… Già me lo immagino il suo primo gol con la Nazionale: “Ecco, lo vedi, è bono per la Nazionale ma non per la Roma…“. Sarebbe veramente molto pesante passare così 40 giorni. Speriamo di darci una sistemata vincendo col Torino…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il distacco dal Napoli comincia a essere imbarazzante, e non dobbiamo consolarci del fatto che stiano facendo un campionato a parte. Io non immaginavo una Roma che potesse lottare per lo scudetto, ma nemmeno che avesse 12 punti di distacco dalla vetta a questo punto della stagione. Pensare che con i rientri di Dybala e Wijnaldum la stagione della Roma possa cambiare potrebbe rivelarsi un’illusione…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Karsdorp? Si cercasse una squadra, se la trova…Ora Mou si ritrova con Zalewski, Spinazzola, Celik e Vina: le fasce reggono, io penso che Mou si fosse fatto già due calcoli. Su Dybala, capisco che non è bellissimo sentirsi dire che decide Scaloni, è sgradevole, ma dobbiamo stare attenti: quasi inconsciamente i problemi della Roma sembrano essere diventati Dybala e Mourinho. Non ci mettiamo a rompere le scatole a Dybala, già sento cose strane…e questo vale anche per Mourinho. Cerchiamo di renderci conto della nostra dimensione: un giocatore come Dybala, come ti ha detto anche lo stesso Mou, se non si verificavano certe condizioni così rare, non sarebbe venuto mai alla Roma. L’ultima volta che ho visto un giocatore del genere qui è stato Francesco Totti. Teniamocelo stretto Dybala, facciamogli carezze, perchè i giocatori non sono tutti uguali…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Io credo che la Roma non interverrà nemmeno sul mercato, Vina lo tiene in considerazione, secondo Mou può fare il secondo a sinistra al posto di Spinazzola. Su quel ruolo penso si resterà così, ma su altri ruoli penso che qualcosa si farà a gennaio. Karsdorp? Guadagna tanto, non sarà facile trovargli una sistemazione. Mou ti ha riportato una coppa a Roma e un entusiasmo che non si vedeva dai tempi dello scudetto, per cui tutta la vita con Mourinho. Dybala? Sapevamo che aveva dei problemi fisici, e che voleva andare al Mondiale. La Roma ha tutto l’interesse acceleri un processo di rientro. Se lo riabbraccerà volentieri a gennaio, quando potrà tornare a fare la differenza. Se critichiamo pure Dybala, allora giochiamo con Shomurodov e Belotti. Io preferisco perdere una partita di Dybala, ma poi averlo per altre 15 piuttosto che giocare che Shomurodov e BVìelotti…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se Mourinho sottolinea una cosa del genere su Dybala, dicendola in quel modo, lui per primo ti sta dicendo che le cose stanno così. Se gli accordi sono che Dybala veniva alla Roma ma a certe condizioni, tu ora a quelle condizioni ci devi stare, e io Dybala me lo prendo tutta la vita anche con quelle condizioni lì…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo non pronto per l’Italia? La cosa è molto grave. Lui non è stato convocato e lo sappiamo perchè. Se diventa di nuovo un caso, la sua carriera in Nazionale rischia uno stop lunghissimo. La spiegazione non deve darla la Roma, ma Zaniolo, è un fatto personale del giocatore. Se lui non va in Nazionale sbaglia, lui è recidivo su questo problema. E’ grave come cosa. Lui dovrebbe essere un giocatore importantissimo per la Nazionale… Caso Karsdorp? Ora c’è il caso procuratore, che vuole spiegazioni. Teoricamente potrebbe portare Mourinho in tribunale per mobbing. Sul posto di lavoro non puoi essere trattato in un certo modo dal tuo datore di lavoro. La cosa è grave e la devono risolvere, anche perchè Karsdorp ha un contratto fino al 2025…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Karsdorp? C’è irritazione da parte del giocatore e di chi lo segue. Questa vicenda doveva essere risolta nello spogliatoio, così facendo Mourinho ha incrinato seriamente il rapporto. Francamente sarebbe stato sufficiente dire che aveva sbagliato, e non ricorrere all’espressione di tradimento che ha generato una situazione molto fastidiosa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo in Nazionale? Sono cambiati i tempi. Prima non si diceva di stare male pur di andare in Nazionale, ora invece cercano sempre di svicolare per non andarci. Staremo a vedere. Zaniolo ha tutta la necessità di essere disponibile, e tra lui e Mancini c’è la possibilità di trovare un punto di incontro. Karsdorp? Spero che ci sia un chiarimento. Se Mou l’ha fatta esplodere in quella maniera, aveva la necessità di farlo. Il calciatore comunque va rispettato, ha avuto un infortunio al menisco, è tornato ed è sempre stato disponibile. Quello che sta succedendo è una cosa negativa per entrambi le parti, e va risolta…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!