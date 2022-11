Mourinho, pericolo addio a fine stagione: il Real Madrid è pronto a farsi avanti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma rischia di perdere Josè Mourinho a fine stagione. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

Lo Special One vuole vederci chiaro sui progetti di crescita promessi dal club, e le frizioni avute recentemente con Karsdorp potrebbero celare malumori e perplessità dello Special One, che è legato alla Roma fino al 2024.

Un impegno triennale che l’allenatore ha sempre promesso di voler mantenere. Ma le cose nel calcio possono cambiare repentinamente.

Specialmente se il Real Madrid dovesse tornare a bussare alla porta di Mourinho: non è escluso che Ancelotti si ritiri al termine della stagione in corso, e in quel caso Florentino chiamerebbe immediatamente il portoghese.

Fonte: La Repubblica