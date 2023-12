Mou col rebus attacco nonostante le assenze

AS ROMA NEWS – Finalmente qualche buona notizia dall’infermeria dopo tante mazzate arrivate negli ultimi giorni: Josè Mourinho può contare anche su Leonardo Spinazzola e Sardar Azmoun per la delicata trasferta di Bologna di domani.

Il tecnico, che ha scelto di non parlare in conferenza stampa alla vigilia del match, avrà qualche cambio in più anche per la panchina, e questa è cosa buona soprattutto considerando le assenze, pesantissime, di Dybala e Lukaku, oltre a quelle di Smalling, Kumbulla, Abraham, Aouar (dovrebbe tornare per il Napoli) e Zalewski, anche lui fermato per squalifica.

Il ritorno di Spinazzola in gruppo spinge a pensare a una sua titolarità per domani, considerando l’assenza dell’esterno polacco. El Shaarawy può essere l’alternativa, ma vista la mancanza dei due attaccanti titolari il Faraone sarebbe molto utile anche in attacco, anche a partita in corso.

E’ infatti proprio lì davanti che Mourinho dovrà scegliere con attenzione: le alternative, nonostante le assenze, sono diverse. Belotti al momento sembra essere l’unico attaccante certo di una maglia da titolare. Ma chi giocherà insieme a lui? Azmoun sta bene, ieri si è allenato in gruppo e chiede spazio. L’iraniano, teoricamente, sarebbe il giocatore che potrebbe sostituire Dybala, andando a comporre col Gallo un’inedita e fino ad ora mai utilizzata coppia d’attacco.

Ma questa soluzione non è l’unica. Come spalla di Belotti potrebbe anche essere scelto proprio El Shaarawy: il Faraone ha giocato spesso in coppia con l’ex Torino quest’anno quando sono mancati sia Dybala che Lukaku, oltre che lo stesso Azmoun, arrivato a Trigoria con un problema muscolare da risolvere.

C’è infine l’ultima ipotesi, anche questa da non scartare: l’impiego di Pellegrini più avanzato, alle spalle del Gallo, con una mediana robusta composta da Cristante, Paredes e Bove, fresco di rinnovo, a dargli copertura. Questa soluzione sarebbe quella più conservativa, e darebbe maggiore densità al centrocampo giallorosso, ma meno soluzioni in attacco. A Mou spetterà l’ultima parola.

Giallorossi.net – A. Fiorini