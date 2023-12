ULTIME DA TRIGORIA – Mourinho recupera Spinazzola, Mancini e Azmoun per Bologna (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho recupera Leonardo Spinazzola, Sardar Azmoun e Gianluca Mancini per la partita di domenica prossima, ore 18, contro il Bologna.

Nella seduta odierna infatti tutti e tre i calciatori acciaccati si sono allenati regolarmente in gruppo e dunque si candidano per una maglia da titolari nella sfida contro gli emiliani, attualmente al quarto posto in classifica proprio come la Roma.

Viste le assenze di Zalewski, Lukaku e Dybala per la gara di domenica, unita alla mancanza ormai cronica di Smalling (anche oggi out), i tre recuperi sono preziosissimi per Mourinho.

Questo il video pubblicato dalla Roma con alcune immagini della seduta odierna, a due giorni dal match contro il Bologna di Thiago Motta.

Subito al lavoro in vista di Bologna-Roma 💪🐺#ASRoma pic.twitter.com/QBP7WeXLlo — AS Roma (@OfficialASRoma) December 15, 2023

Giallorossi.net – A. Fiorini