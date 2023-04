Mou d’Arabia: sceicchi pronti a ricoprirlo d’oro, offerta da 120 milioni (FOTO)

AS ROMA NEWS – Gli sceicchi vogliono Mourinho. E sono pronti a ricoprirlo d’oro pur di portarlo da loro. Che sia la nazionale, o uno dei due club più prestigiosi dell’Arabia Saudita, poco importa.

E stavolta lo Special One tentenna, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida / J. Aliprandi). Perchè la proposta è di quelle da capogiro anche per uno abituato a stipendi monstre come Josè: contratto da 60 milioni a stagione, 120 milioni di euro per due anni.

Mou può scegliere, e decidere di allenare la nazionale saudita, oppure uno dei principali club arabi, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, o l’Al Ahli, che è determinata a spendere altri 400 milioni per assicurarsi Messi in estate.

Ora la palla passa a Mourinho. Stavolta davvero tentato da una proposta che dal punto di vista economico sembra davvero irrinunciabile.

Fonte: Corriere dello Sport