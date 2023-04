Mou depista Juric: Trigoria blindata, niente test tattici e giallo sul modulo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho blinda Trigoria. L’allenatore giallorosso, grazie anche al lavoro certosino del suo braccio destro Nuno Santos, ha deciso di rendere ancora più inaccessibile il fortino del Fulvio Bernardini a occhi indiscreti.

Come quelli di Michele Orecchio, collaboratore fidato di Juric, incaricato di captare ogni possibile segnale sulla formazione che lo Special One ha intenzione di schierare contro il Torino domani pomeriggio.

E così Mou, temendo di essere spiato, ha deciso di rinunciare a ogni test tattico in vista della partita contro i granata. Alla squadra ha fatto sapere che anche nell’allenamento di rifinitura mescolerà le formazioni per non dare alcun vantaggio all’avversario.

La Roma dovrebbe tornare alla difesa a tre, dopo il cambiamento emergenziale varato contro la Sampdoria. Ma per il momento non ci sono certezze. Il 4-2-3-1 visto contro i doriani ha convinto, e le sorprese non sono da escludere. Al momento quella più probabile però è l’esclusione concomitante di Abraham e Belotti dall’undici titolare, con Dybala chiamato ad agire da falso nove e la coppia Pellegrini-Wijnaldum ad agire alle sue spalle.

