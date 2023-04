Roma serena: senza prove concrete si va verso l’archiviazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Irritazione sì, ma anche totale e assoluta convinzione che le operazioni fatte dalla Roma, sia passata che presente, siano state condotte in assoluta buona fede e nel rispetto delle regole.

Questo è quello che filtra da Trigoria, sia dall’attuale dirigenza (anche se Tiago Pinto non è in alcun modo coinvolto) che da quella passata. Il club giallorosso, da subito disponibile a collaborare, spera che tutta la vicenda si possa chiudere nel più breve tempo possibile e che si faccia chiarezza sull’onestà dell’operato di questi anni.

Ma la Roma rischia davvero una penalizzazione come è accaduto alla Juventus? Al momento questa ipotesi pare estrema: per far sì che questo rischio diventi concreto i pm dovrebbero essere in possesso di prove tangibili che dimostrino la slealtà dei dirigenti capitolini, come ad esempio le intercettazioni telefoniche che sono state decisive nell’inchiesta sulla Juve.

Senza di esse, l’ipotesi più probabile sarebbe l’archiviazione del caso per insufficienza di prove. In ogni caso i tempi, per quanto riguarda l’inchiesta in corso sulla Roma, sembrano essere lunghi. Il lavoro della Procura di Tivoli su Lazio e Salernitana sarebbe invece in una fase avanzata.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport