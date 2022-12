Mou e Pinto a caccia del colpo in attacco: stanno provando a convincere Depay

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma pensa di risolvere i suoi problemi in attacco con Memphis Depay, 28enne centravanti dell’Olanda, che con gli orange si è portato a quota 43 gol (in 85 partite) e ora è secondo assoluto.

Il prossimo giugno scadrà il suo contratto col Barcellona. E lo scaltro Mourinho, appoggiato dal connazionale Tiago Pinto, si sarebbe già mosso per convincerlo a firmare con la Roma.

Il club giallorosso sta cercando di portarlo a Trigoria già a gennaio con la formula del prestito secco, per poi sottoscrivere in estate un contratto a lungo termine.

Nessuna violazione delle normative Fifa perché il procuratore del giocatore è se stesso. La Roma punta Depay per far crescere l’attacco in termini di esperienza e gol.

Fonte: Tuttosport