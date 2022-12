“ON AIR!” – CIARDI: “Gattuso legato a Mendes, prima o poi sarà l’allenatore della Roma”, PIACENTINI: “Messi e Ronaldo li prenderei anche tra 5 anni”, FERRAZZA: “Sul mercato mi aspetto un guizzo di Pinto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma punta Mazzocchi della Salernitana, che se fosse per gennaio sarebbe un conto, ma leggo addirittura per giugno… Mazzocchi è stato operato la scorsa settimana al ginocchio. Io questo non lo conosco, ma per arrivare a Roma pure rotto… C’è un certo scetticismo nei confronti di Wijnaldum: ci si aspettava un recupero più veloce. Rientro in campo da febbraio, ma graduale, quindi Wijnaldum lo riavremo davvero l’anno prossimo. Se rimane, perchè poi è tutto là. C’ha detto male male, regà…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “L’operazione Kluivert è spinta molto da Gattuso, m alla fine è un affare che ha scelto il Valencia…Voi ci mettete la mano sul fuoco che Gattuso sarà l’allenatore del Valencia l’anno prossimo? Gattuso è sempre legato alla scuderia di Mendes…magari non quest’anno, ma credo che prima o poi lui possa venire alla Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il delitto perfetto sarebbe che Dybala non giocasse nemmeno una partita, l’Argentina arrivasse in finale e lui segnasse la doppietta decisiva entrando dalla panchina. Sarebbe una storia molto bella, anche se non romanista… Messi e Ronaldo? Me li prenderei tutti e due alla Roma anche tra cinque anni, uno a 42 anni e uno a 40… Wijnaldum? Se rientra anche al 60% della condizione è comunque superiore a tutti gli altri centrocampisti che ci sono nella Roma. Se lui da metà dicembre comincia a lavorare in campo, me lo aspetto in campo per metà gennaio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sostituire Messi non è facile, gioca anche quei dieci minuti in più perchè se segna supera questo o quel record. Sono campioni che vanno per i record. Messi e Ronaldo? Non li prenderei manco ora, nulla è gratis: se comprassi Ronaldo a 25 milioni, poi magari dovresti venderne altri sei… Ronaldo quest’anno ha segnato un gol. Arriva il momento che un giocatore, che fino all’anno prima aveva fatto cento gol a campionato, improvvisamente non la struscia più… Dybala? Mi raccomando, rompiamogli le scatole dicendo che non s’è impegnato e che avrebbe dovuto giocare le ultime due con la Roma…mi sembra l’obiettivo giusto. Noi dobbiamo invece fare il contrario: dirgli che gli vogliamo bene e che ha fatto bene a fare tutto quello che ha fatto…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “A gennaio è difficile cedere giocatori a titolo definitivo. Forse Mourinho vorrà anche vedere che squadra ritroverà in Algarve. La forza di un direttore sportivo è anche rendere appetibile l’ambiente di lavoro nel quale un calciatore deve andare, Tiago Pinto sul mercato può giocarsi le carte Dybala e Mourinho. Mi aspetto un guizzo dal gm portoghese…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il giovane della Roma in cui credo di più? Se togliamo Zalewski, che non possiamo più considerare un ragazzino visto che ha già fatto un Mondiale, direi Volpato per caratteristiche tecniche. E’ uno che ha dei numeri clamorosi…Cassano? Ha fatto tanti gol quest’anni con la Primavera e forse per questo è rimasto negli occhi della gente: lui ha una fisicità particolare, devi essere veramente un fenomeno per giocare ad alti livelli con quella fisicità. Mi auguro che lui cresca fisicamente, i numeri ce li ha, ma ha sempre giocato con i coetanei. Non so cosa riuscirà a fare contro gente più grande di lui, lì devi vedere la differenza…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Juve? Hanno fatto più danni in questi 3 anni…Ho avuto un sentore particolare di questa gestione da tempo, non era adeguata a una società come la Juventus e mi sono preso dei rimbrotti da parte del club stesso, e poi i risultati si sono visti. Devi avere un altro equilibrio per gestire una società quotata in borsa. Ora cosa rischia la Juventus io non lo posso dire, se non si ha un quadro chiaro della situazione è difficile dirlo. Occorre aspettare. Una cosa è certa: ne hanno combinate un bel po’…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Dal punto di vista sportivo è pesante la questione degli stipendi. Le intercettazioni stanno facendo nascere un sistema di gestione delle difficoltà economiche che non sono regolari. Senza essere colpevolisti a tutti i costi, non dobbiamo far passare come un evento persecutorio ai danni della Juventus…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Penalità alla Juve? Aspetterei. Siamo ai primi di dicembre, non dobbiamo starle a guardare certe cose. La Juv efarà il suo campionato, poi la giustizia farà il suo corso…”

