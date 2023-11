Mou e Tiago alla porta, a Trigoria regna l’incertezza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Situazione particolare dentro Trigoria, con allenatore e general manager dell’area sportiva in scadenza di contratto, il cui futuro resta appeso a un filo. Josè Mourinho sarebbe disposto a parlare di rinnovo, ma aspetterà fino all’inizio del prossimo anno per avere un segnale da parte dei Friedkin. Segnale che per il momento non c’è stato. E lo stesso vale per Tiago Pinto.

La proprietà americana non può essere soddisfatta dei risultati ottenuti dal duo portoghese: l’impatto del mercato sia a livello sportivo che economico e gli obiettivi raggiunti sono e saranno il metro di giudizio per la famiglia texana.

Ma va da sé che il destino di allenatore e gm/ds siano cruciali anche per quello della squadra: c’è un mercato di gennaio da fare, seppur con risorse limitatissime, dei contratti di calciatori in scadenza (Spinazzola e Rui Patricio, non certo due figure di contorno) e una pianificazione che i grandi club iniziano già a stagione in corso.

Ma con un allenatore in bilico e un direttore sportivo che potrebbe salutare a fine stagione, chi prende le decisioni a Trigoria? L’aria di confusione e incertezza che c’è attorno a Trigoria emerge anche all’esterno, con il disorientamento delle controparti protagoniste delle dinamiche di mercato. Non oggi, né domani, ma il tempo stringe e qualche indicazione, se non risposte definitive, urgono per capire che Roma sarà dal 1 luglio 2024.

Fonte: Il Tempo