Smalling punta i piedi, no agli antidolorifici: Roma già a caccia del sostituto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da pilastro insostituibile della difesa giallorossa, a oggetto misterioso della squadra. L’avventura di Chris Smalling dentro la Roma sta vivendo un momento di crisi che potrebbe portare anche a soluzioni drastiche.

Tutto nasce questa estate, quando il difensore ha cominciato ad avvertire dolore al tendine del ginocchio, caratterizzandone in negativo le prestazioni nelle prime uscite stagionali. Smalling non sembrava più lui. Da lì il problema è cominciato ad acuirsi, spingendolo allo stop.

Il problema è che, a distanza di quasi due mesi, l’inglese non è riuscito a uscire dal tunnel del dolore nonostante il riposo prolungato e la fisioterapia. Le bizzarrie salutiste del calciatore adesso sono diventate un problema per Mourinho, perché l’inglese non vuole sottoporsi a quelle terapie antidolorifiche o antinfiammatorie classiche del calcio.

Ne consegue che il suo rientro, che era previsto dopo la sosta per le nazionali a ottobre, adesso slitta a quella di novembre, con l’allenatore seccato per la mancanza di disponibilità del difensore, nonostante le chiare difficoltà della squadra. Malumori che potrebbero portare a un addio già a gennaio qualora dovessero arrivare offerte dall’Arabia Saudita.

Tiago Pinto ha già cominciato a pensare all’erede di Smalling per la difesa romanista: Il primo nome sul suo taccuino è quello di Trevoh Chalobah, 24 anni, della Sierra Leone ma naturalizzato inglese, che finora non ha giocato neppure un minuto col Chelsea, club col quale la Roma ha ottimi rapporti.

Occhio poi al francese Oumar Solet, 23 anni, difensore del Salisburgo. Se Chalobah ha il contratto in scadenza nel 2028, il centrale transalpino si ferma al 2025, anche se la società austriaca intenderebbe monetizzare, senza concedere prestiti. Finita qui? Non proprio.

Nel Tottenham c’è anche Eric Dier, 29 anni, che finora non ha giocato neppure un minuto. L’inglese, tra l’altro, ha anche il contratto in scadenza a giugno e quindi l’operazione potrebbe non essere impossibile. Inoltre, proprio come Chalobah, Dier può giocare anche da centrocampista, cosa che darebbe a Mourinho un ventaglio di soluzioni diverse.

