Mourinho con Dybala, l’Arabia spoglia la Roma

AS ROMA NEWS – “Ci spogliano”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che pubblica la foto a tutta pagina di Josè Mourinho. Il riferimento è al calcio arabo, pronto a rifarsi sotto durante il prossimo mercato estivo per portare via dalla Serie A calciatori, allenatori e sponsor.

Nel mirino dei sauditi, forti di una potenza economica imparagonabile a quella italiana, c’è appunto Josè Mourinho. Ma non solo. Anche Paulo Dybala sarebbe finito nella lista dei desideri dei principali club arabi, pronti a convincere la Joya a suon di milioni.

Tutto si intreccia con il futuro dello Special One: senza rinnovo di contratto del tecnico portoghese, e senza Champions in tasca, Dybala si lascerebbe tentare molto volentieri dalle sirene dell’Arabia Saudita. La Roma a quel punto non avrebbe molte armi per convincerlo a restare.

Nel mirino dei sauditi, rivela il Corriere dello Sport, non ci sarebbero solo calciatori e allenatore della Roma, ma anche della sponda biancoceleste: Maurizio Sarri sarebbe uno dei tecnici più cercati dai club arabi. Anche lo juventino Adrien Rabiot è diretto verso la Saudi Professional League a fine stagione. E la spoliazione della Serie A non si fermerebbe qui.

Fonte: Corriere dello Sport