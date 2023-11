Roma all’attacco, Mou pensa al cambio di modulo per il Lecce

AS ROMA NOTIZIE – Dimenticare San Siro. La Roma si prepara ad affrontare il Lecce all’Olimpico con il solo obiettivo di tornare a vincere e ridare decoro a una classifica molto deludente. Per farlo Josè Mourinho sta pensando di cambiare qualcosa nell’assetto della squadra.

Contro i salentini è possibile assistere a una novità tattica importante: il ritorno al più offensivo 3-4-2-1, che prevede un centrocampista in meno e un attaccante in più rispetto al consolidato 3-5-2 utilizzato in stagione.

L’assenza di Paredes per squalifica e di Pellegrini per infortunio unite alle non ancora perfette condizioni fisiche di Renato Sanches stanno spingendo Mourinho a pensare a un cambio di modulo, con l’inserimento di un attaccante in grado di saltare l’uomo e da affiancare a Dybala e Lukaku.

Il prescelto sarebbe Stephan El Shaarawy, pronto a giocare nei due dietro al centravanti belga. A centrocampo, in questo caso, la coppia di centrali sarebbe formata da Cristante, pronto in cabina di regia, e Bove. A restare fuori sarebbe Aouar, che non ha ancora convinto del tutto il tecnico.

Fonte: Corriere dello Sport