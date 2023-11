Riecco Kumbulla: tra un mese in campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il paradosso in casa Roma è che a tornare per primo a disposizione di Mourinho potrebbe essere Marash Kumbulla e non Chris Smalling.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore albanese è ormai prossimo al rientro in campo: l’ex Verona già corre, calcia il pallone, salta i birilli per testare il ginocchio sui cambi di direzione.

Entro un mese Kumbulla farà un test giocando con la Primavera e successivamente verrà convocato da Mourinho. Dall’operazione, effettuata il 9 maggio a Milano dal dottor Panzieri, lo stesso che aveva ricostruito il ginocchio di Sofia Goggia, sono passati meno di sei mesi. Secondo il protocollo dell’ortopedico scelto dal giocatore, sette-otto mesi di stop sono la garanzia contro i rischi di recidiva.

Fonte: Corriere dello Sport