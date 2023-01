Mou ha deciso: sul mercato la priorità è un difensore centrale

AS ROMA NEWS – Con la cessione di Shomurodov al Torino sempre più vicina, e in attesa di quelle di Karsdorp e Vina, la Roma comincia a muoversi sul mercato in entrata.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica, la richiesta di Mourinho a Pinto è chiara: la priorità è l’arrivo di un difensore centrale, possibilmente mancino, che sappia impostare l’azione dal basso.

Tiago Pinto ha già cominciato a muoversi e a scandagliare il mercato alla ricerca del profilo giusto, che possa essere acquistato in prestito rimandando l’eventuale esborso economico alla prossima estate.

Se poi dovessero salutare anche i due terzini, a quel punto si aprirebbe la possibilità di acquistare anche un nuovo esterno di difesa: i nomi caldi, riferisce oggi Leggo, restano quelli di Odriozola del Real Madrid e Traorè del Rennes.

Fonti: La Repubblica / Leggo