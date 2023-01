Svilar in porta, Bove a centrocampo e Solbakken in attacco: i giornali si dividono sulla probabile formazione anti Genoa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tanti dubbi e diverse incertezze avvolgono la formazione che Mourinho schiererà stasera all’Olimpico per affrontare il Genoa.

Sui giornali oggi in edicola ci sono diverse visioni su come lo Special One ha intenzione di schierare la squadra: c’è chi punta su Svilar tra i pali (il Corriere dello Sport, l’unico però a crederci) e chi invece Tahirovic a centrocampo (Il Tempo).

Quasi tutti puntano su una difesa formata da Mancini, Kumbulla e Ibanez, ma anche chi pensa che Smalling possa essere confermato titolare, magari con Vina come centrale di sinistra.

Diversi quotidiani puntano su Zalewski a destra, mentre a centrocampo c’è chi ipotizza l’inserimento di Bove al fianco di Cristante. In attacco poi le versioni dei giornali sono ancora più disparate: c’è chi punta su Zaniolo e Pellegrini, chi su El Shaarawy, e chi addirittura su Solbakken in campo dal primo minuto (Il Messaggero).

Le uniche certezze? L’assenza di Dybala e la presenza di Tammy Abraham dal primo minuto al centro dell’attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL TEMPO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Tahirovic, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo, Abraham.

IL MESSAGGERO – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Solbakken, Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Svilar, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo, Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Zaniolo, Abraham.

LEGGO – Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina; Zalewski, Tahirovic, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo; Abraham