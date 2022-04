Mou ha deciso: Zaniolo ancora in panchina, con Abraham gioca Felix. Si rivede Spinazzola

AS ROMA NEWS – Doveva essere la partita del rientro di Zaniolo, e invece Roma-Salernitana sarà ricordata per il ritorno, seppur solo in panchina, di Leonardo Spinazzola davanti a 64mila persone che saranno presenti oggi all’Olimpico.

Tutti i giornali oggi in edicola concordano sul fatto che Mourinho porterà il terzino tra le riserve a respirare l’aria del match. Difficile, per non dire impossibile, che il calciatore possa giocare anche solo uno spezzone di partita.

Accanto a lui, un po’ a sorpresa, siederà Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso è tornato ad allenarsi in gruppo solo venerdì e non è ancora al meglio della condizione. Per questo motivo viene tenuto fuori dall’undici titolare da tutti i quotidiani oggi in edicola, da Il Tempo fino al Corriere dello Sport.

L’impressione è che Mou voglia tenersi il giocatore caldo e carico per la sfida con il Bodo, quando la Roma dovrà sfoderare tutte le sue armi migliori, anche a partita in corso, per riuscire a superare il turno e centrare l’obiettivo semifinale.

Questo l’undici iniziale più probabile per la partita di oggi: Rui Patricio in porta, Ibanez, Smalling e Kumbulla in difesa, Maitland-Niles ed El Shaarawy (ma occhio alla conferma di Zalewski) sulle corsie, Cristante, Sergio Oliveria e Mkhgitaryan a centrocampo, e il tandem Felix-Abraham di punta.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo / La Repubblica