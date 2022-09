Mou in ansia per Dybala e Pellegrini: oggi gli esami, rischiano di saltare l’Inter

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo una stagione relativamente tranquilla, ora la Roma sembra tornata a fare i conti con gli infortuni muscolari.

Nel prepartita di ieri si è fermato Paulo Dybala: durante il riscaldamento l’argentino ha sentito un fastidio al flessore della coscia sinistra e, in accordo col tecnico, è stato mandato in tribuna per non rischiare.

La speranza è che il giocatore sia riuscito a fermarsi in tempo, prima di peggiorare la situazione: oggi la Joya effettuerà i controlli per capire l’entità del suo problema.

Lo stesso farà anche Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso ha sentito tirare il flessore nel corso del secondo tempo di Roma-Atalanta, ma il calciatore è voluto restare in campo per aiutare i suoi compagni nella ricerca del gol del pareggio. Anche lui effettuerà i controlli nella giornata di oggi.

Entrambi non risponderanno alle chiamate delle rispettive nazionali. La speranza di Mou è che non ci siano lesioni e che i due possano recuperare per Inter-Roma del 1 ottobre. Dalle parole dello Special One di ieri, però, sembrano esserci poche speranze.

Giallorossi.net – F. Turacciolo