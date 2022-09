Serie A: Juve in caduta libera, il Monza fa festa con Gytkjaer (1-0). Poker Lazio a Cremona, la Fiorentina supera il Verona (2-0)

ALTRE NOTIZIE – La caduta libera della Juventus non si arresta, con i bianconeri che vengono battuti anche dal Monza, alla prima clamorosa vittoria della storia in Serie A.

I bianconeri perdono Di Maria nel primo tempo: folle reazione dell’argentino, che colpisce con una gomitata plateale allo stomaco Izzo. La Juve, già opaca e in affanno, va ancora più in apnea e nella ripresa incassa il gol di Gytkjaer.

Inutile il timido forcing finale, il Monza fa festa: la panchina di Allegri scricchiola sempre di più.

La Lazio si sbarazza facilmente della Cremonese nel primo tempo: doppietta di Immobile (il due a zero su rigore), poi tris di Milinkovic-Savic prima dell’intervallo. Nella ripresa Pedro fissa il risultato finale sullo 0-4.

Vince anche la Fiorentina, che al Franchi supera il Verona per due a zero. Apre le marcature Ikonè al 13′, poi i viola sciupano le occasioni per il gol del raddoppio. Nei minuti finali del match chiude i conti Gonzalez.

Giallorossi.net – F. Turacciolo