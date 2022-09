Roma, occasioni e rimpianti

AS ROMA NEWS – Che contro l’Atalanta sarebbe stata ancora più dura di quanto ci si aspettava lo si era capito a pochi minuti dal fischio d’inizio, quando Paulo Dybala, il giocatore più forte della Roma, aveva alzato bandiera bianca per un fastidio al flessore.

Perchè le partite come quella di ieri sono gare tiratissime, che possono essere decise dai dettagli. E l’Atalanta è stata brava a capitalizzare al massimo l’unico tiro fatto verso la porta di Rui Patricio, complice però una Roma non perfetta nell’occasione, quando si dimentica Scalvini e lo lascia troppo libero di calciare al limite dell’area.

L’uno a zero però non scoraggia i giallorossi, che anzi reagiscano in modo inaspettato: furente il finale di primo tempo, con una serie consecutive di palle gol, alcune clamorose, fallite da Abraham e compagni.

All’intervallo Gasperini è bravo a capire quali sono le cose che non hanno funzionato tra i bergamaschi, e inserisce Muriel (più intraprendente di Hojlund) e Okoli, difensore dalla fisicità dirompente che, con l’aiuto di Chiffi, riesce in parte ad arginale gli strappi continui di Zaniolo, il migliore dei giallorossi.

La Roma fa la partita, spinge con continuità, gioca forse la miglior gara della stagione, ma trova pochi spazi contro un’Atalanta tutta concentrata a non prenderle e ad affidarsi alle ripartenze di Muriel e Lookman. Mou decide di cambiare e si affida a Belotti prima e Shomurodov poi, ed è proprio l’uzbeko ad avere le occasioni migliori, fallendole tutte, prima mandando a lato di testa da ottima posizione e poi scegliendo l’assist per Belotti invece che il tiro dopo essere stato lanciato in porta da Zalewski.

La Roma fallisce l’occasione del sorpasso, finendo immeritatamente sconfitta per mano di un’Atalanta ben organizzata ma certamente non superiore ai giallorossi per quanto visto sul terreno di gioco. Il ko fa aumentare i rimpianti: con Dybala in campo sarebbe stata tutta un’altra musica, su questo ci sono pochi dubbi anche senza controprove.

La sconfitta è pesante ma non deve distruggere il morale dei giallorossi. La vetta della classifica sfuma ma non è di certo così distante. Mou deve sfruttare la sosta per ricaricare le pile e recuperare altri giocatori preziosi nella gestione della rosa. E deve soprattutto sperare di riavere subito a disposizione Dybala, un giocatore indispensabile per il salto di qualità che ancora tarda a materializzarsi.

Dopo la sosta infatti la Roma sarà di scena a San Siro, a sfidare l’Inter (ancora dietro i giallorossi) in una partita nuovamente di vitale importanza per le ambizioni di una squadra che ha le carte in regola per essere protagonista. Sempre che la fortuna torni a sorriderle, viste le ultime vicende nefaste che hanno colpito duro dalle parti di Trigoria.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini