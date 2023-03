Mou in Procura, spuntano gli audio “decisivi”. Il retroscena con Serra: “Se mi chiedi scusa, finisce qui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Circa 50 minuti, tanto è durata l’audizione di José Mourinho ieri in Via Campania, a Roma, nei locali della Procura Federale, dove l’allenatore della Roma era stato convocato dal procuratore Giuseppe Chiné per approfondire quanto successo martedì a Cremona con Marco Serra, il quarto uomo con cui ha litigato platealmente prima dell’espulsione comminatagli dall’arbitro Piccinini.

Mourinho, arrivato alle 18 e uscito poco prima delle 20, è rimasto impassibile e non ha certo cercato di ammorbidire l’accaduto. Anzi, ha voluto sottolineare a Chiné la gravità della vicenda, raccontando per filo e per segno tutti i concitati minuti dell’espulsione e del post partita, sottolineando come “in 30 anni di carriera non mi era mai capitato di essere trattato così male“.

Un fatto non accettato soprattutto dopo il confronto avuto con Serra nello spogliatoio. “Se mi chiedi scusa, finisce qui“, la proposta di Mou. “Scusa di che? Io non devo chieder scusa a nessuno, io non ho detto niente“, la risposta del quarto uomo. Oggi a Coverciano sarà ascoltato anche il quarto uomo. L’arbitro ieri ha iniziato con gli altri il raduno, non ha parlato dell’accaduto ma nell’incontro d’apertura in Aula Magna gli è stata rimarcata l’inadeguatezza degli atteggiamenti avuti a Cremona (le mani in tasca, ad esempio).

Al momento Serra resta fermo, una questione d’opportunità vista l’indagine della Procura federale. «Quando sarà finita, uscirai» ha detto Rocchi, il che sembrerebbe dare corpo, nella lotta fra falchi e colombe, a chi lo vorrebbe subito in campo anche per non dare soddisfazione a Mou. L’idea, in realtà, è che non sarà una cosa breve e che Serra possa rimanere fermo fino ad aprile. Farlo uscire subito sarebbe uno schiaffo al calcio.

Intanto però la novità più rilevante che emerge su alcuni quotidiani oggi è che il procuratore abbia in mano anche dei file audio del fattaccio che potrebbero essere determinanti per la decisione finale.

La Roma è furiosa per l’accaduto, ed è pronta a combattere per il suo allenatore. Dopo aver fatto richiesta delle carte riguardanti la decisione del Giudice sportivo di squalificare Mourinho per due giornate, i legali del club giallorosso si sono presi una giornata per analizzarle e oggi presenteranno ufficialmente il ricorso. Non solo per ridurre la squalifica, ma per avere lo Special One in panchina anche contro la Juventus.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Corriere della Sera