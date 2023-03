Verso Roma-Juventus: Mou con l’abbondanza, Allegri ritrova Chiesa e Pogba

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Meno due a Roma-Juventus, da sempre una partita particolarmente intensa tra due rivali storiche. Paradossalmente a questa sfida ci arrivano meglio i bianconeri, nonostante i 15 punti di penalità.

La squadra di Allegri è in forma e ha ripreso a macinare punti, portandosi a nove lunghezze dai giallorossi. La Roma era apparsa brillante prima del fragoroso kappaò di Cremona, una sconfitta che inevitabilmente ha lasciato scorie, specie nell’ambiente giallorosso, passato dall’euforia per il possibile secondo posto allo sconforto per l’ennesima occasione persa.

“Problemi” di abbondanza per i due allenatori: Mourinho, che spera di poter essere in panchina domenica sera, si riaffida alla spina dorsale con i rientri di Smalling, Matic e Abraham dal primo minuto. Pellegrini in vantaggio su Wijnaldum nel ruolo di trequartista al fianco di Dybala, il grande ex della partita.

Allegri recupera anche Miretti e si gode la rosa al completo (ad eccezione di Milik) dopo aver inseguito la sua Juve virtuale per sette mesi. Il tecnico toscano dovrebbe rilanciare Di Maria e Vlahovic dal primo minuto in attacco, ma Chiesa scalpita e la tentazione tridente è sempre forte.

A centrocampo Locatelli rientra dalla squalifica accanto a Rabiot, ma la grande novità è il rientro di Paul Pogba: il francese non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma sarà in panchina.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Tuttosport