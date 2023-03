“ON AIR!” – CORSI: “Domenica bisogna vincere, altrimenti rischi”, ROSSI: “Farei giocare Wijnaldum al posto di Pellegrini”, PRUZZO: “Viste le ultime partite di Roma e Juve sembra non esserci match”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Secondo voi Mourinho ha dei dubbi su chi schierare domenica? Perchè a regola di bazzica dovrebbe essere la solita formazione con Zalewski a destra, Spinazzola a sinistra, Pellegrini, Dybala e Abraham. Per Wijnaldum il problema è il ritmo partita, ma se lui sta fisicamente bene e ha recuperato dalla stanchezza della partita di Cremona, io me lo aspetto in campo al posto di Pellegrini. Da un punto di vista teorico ha senso, perchè sono due giocatori omologhi, molto simili. Per Pellegrini giocare ora non so quanto sia una cosa che gli fa bene. Senza Dybala sarebbe imprescindibile per i piazzati, ma visto che l’argentino c’è allora farei giocare Wijnaldum… El Shaarawy? Se non lo ha fatto giocare contro la Cremonese, perchè dovrebbe farlo partire titolare con la Juve…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’acredine nei confronti di Pellegrini è esagerata. Io però l’avrei tolto prima, visto il rendimento ci sono state occasioni per farlo. Se non lo levi a Cremona… Mi resta difficile pensare che Mourinho non lo faccia giocare contro la Juventus dal primo minuto. Io però non lo farei giocare, ma non l’avrei fatto giocare già prima. Visto però il trend delle scelte dell’allenatore, allora domenica me lo aspetto in campo. Forse l’unica novità di formazione sarà Karsdorp a destra…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Roma-Juve è molto importante, è una grande partita. Questo Roma-Juve la sento, dobbiamo proprio vincere, nemmeno pareggiare. Perchè poi non si scherza più, poi rischi davvero… La Lazio? Stasera prende la sveglia a Napoli, e pure lunga… L’unico modo per bloccarli è fare le barricate, e la Lazio non è un tipo di squadra in grado di farlo, loro attaccano, o almeno ci provano, è il Napoli dei poveri. E secondo me stasera succede una tragedia a zero…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Se Pellegrini è in condizione, è un giocatore imprescindibile. Wijnaldum? La partita con la Cremonese ci ha detto che non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Sta crescendo, è un giocatore che a tratti ha dato l’idea del contributo che può dare, ma la partita di domenica è decisiva nella corsa alla Champions. La Roma deve assolutamente vincere domenica, e deve evitare che la Juve rientri in corsa, e quindi deve giocare con una formazione collaudata. E per me Wijnaldum non entra dal primo minuto…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Pellegrini non sta disputando la sua miglior stagione in giallorosso, ma dopo Dybala è il calciatore che ha inciso di più con 5 gol e 8 assist sulla scarsa produzione offensiva della Roma. Non credo che Mou lo lascerà in panchina domenica…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Al posto di Pellegrini potrebbero giocare El Shaarawy o Wijnaldum, che non mi sembra abbiano dei numeri o delle prestazioni inferiori a Pellegrini. A me Wijnaldum è piaciuto a Cremona. Il momento no di Pellegrini mi sembra che non lo vedo solo io, non mi sembra che abbia un gran rendimento, se poi deve giocare per forza perchè è il capitano allora è un altro discorso…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Quello di Pellegrini non è un rendimento positivo, e ci sta che sia oggetto di tante discussioni essendo il capitano della Roma. Io sono sicuro che migliorerà le sue prestazioni quando avrà risolto i suoi problemi, che sono svariati: a livello tattico, tecnico, fisico, mentale… Chi toglierei ad Allegri e porterei alla Roma? Secondo me la forza della Juve è dietro, io mi prenderei Szczesny tra i pali. E ho un debole per Danilo, uno dei giocatori più sottovalutati del campionato. E’ uno che ti dà tanta roba lì dietro, può giocare ovunque, ed è forte forte. Mi sarebbe piaciuto vederlo da queste parti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se dovessimo guardare le prestazioni delle ultime partite di Roma e Juve, mi verrebbe da dire che non c’è partita a favore dei bianconeri. Ma credo e spero che non sarà così. Il doversi affidare sempre ai tifosi mi sembra un limite. La Juve ha trovato una sua identità, una squadra che si adatta a qualsiasi avversario, si sa difendere e in attacco ha trovato delle soluzioni molto importanti. Ci vorrà una Roma in formato Olimpico, la possibilità che ha è di restare in partita. Dopo Cremona qualche preoccupazione ce l’ho…E’ un momento decisivo della stagione, le prossime due contro Juve e Real Sociedad sono partite molto ma molto difficili…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quello che abbiamo visto a Cremona è stato inguardabile, anche se spesso dopo una brutta partita poi la Roma ha vinto. Mou deve essere preoccupato per il ruolino della Juventus, è uno squadrone. Però i giallorossi domenica recuperano Smalling, un giocatore che insieme a Dybala non può fare a meno. Senza di lui si notano i difetti gravi degli altri difensori. Mourinho non i campo non è così importante, la cosa che conta è che guardi la partita e faccia i cambi giusti. Con Foti la Roma vince sempre, o comunque non perde. Potrebbe essere il pareggio il risultato probabile, non disprezzabile per la Roma, visto che la Lazio giocherà una partita proibitiva. Mi aspetto comunque una Roma molto diversa da quella di Cremona… Serra ha fatto la pipì fuori dal vaso e penso che sarà sospeso, ma Mou ha sbagliato e penso che le due giornate saranno confermate…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per la classifica la partita di domenica è più importante per la Juve, che se vuole avere una speranza di entrare in Champions deve vincere praticamente tutte. Dal punto di vista ambientale è più importante per la Roma, il ko di Cremona è stato nascosto sotto il tappeto, però qui a forza di nascondere la polvere sotto il tappeto cresce il volume e diventa difficile tenerla nascosta… Se la Roma dovesse perdere è chiaro che la situazione diventerebbe non semplice per Mou, anche considerando il numero di partite che dovrà giocare tra Europa League e poi anche il derby. Sono settimane molto intense queste…”

