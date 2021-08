Mou lancia segnali ai Friedkin: “Manca qualcosa”. Ma Pinto è al lavoro per gli ultimi regali

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Vi sarete di certo accorti che Josè Mourinho, da quando è tornato a parlare ai cronisti, continua a ripetere lo stesso mantra che possiamo sintetizzare così: “Sono felice del mercato, ma manca qualcosa e speriamo che possa arrivare in futuro“.

Da una parte Mou sottolinea gli sforzi fatti dalla proprietà davanti ad eventi imprevisti, ma dall’altra continua a chiedere quei rinforzi che mancano alla sua Roma. A partire dal centrocampista. L’allenatore non vuole creare troppa pressione su Pinto, e per questo sottolinea che le lacune in rosa possono essere colmate “anche la prossima estate”.

Ma un anno è lungo, e i Friedkin vogliono fare felice il proprio tecnico, oltre che i tifosi. Per questo è più che lecito attendersi ancora qualcosa dal mercato della Roma da qui al gong del 31 agosto. L’impressione è che il centrocampista di cui Mou ha bisogno arriverà. Ma per capire quale tipo di investimento potrà permettersi Pinto bisognerà attendere le cessioni.

Pedro ha già salutato, oggi lo seguirà Florenzi: la Roma risparmierà quasi 10 milioni lordi di ingaggi solo dalla cessione di questi due calciatori. E a breve potrebbe fare le valigie anche Olsen: lo Sheffield United ha già un accordo con i giallorossi, ora è il giocatore che deve convincersi ad accettare il trasferimento nella serie B inglese.

Anche Coric sta per salutare di nuovo Trigoria, stavolta in direzione Zurigo. Insomma, la pattuglia degli esuberi comincia ad assottigliarsi. Se per Pastore e Fazio sembrano esserci davvero poche speranze, qualcuna in più c’è per Nzonzi. E occhi aperti sui nomi di Villar e Diawara: non è da escludere che prima della fine del mercato possa accadere qualcosa.

Giallorossi.net – G. Pinoli