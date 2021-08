Roma, Torreira continua a offrirsi. E Zakaria si complica: ecco perchè

AS ROMA NEWS – Questi ultimi dieci giorni di calciomercato giallorosso saranno fortemente caratterizzati dalla caccia al possibile rinforzo a centrocampo che Pinto ha intenzione di regalare a Mourinho prima della fine delle trattative.

Occhi aperti su Lucas Torreira, in uscita dall’Arsenal. Arteta gli ha dato il benservito soprattutto ora che Granit Xhaka ha deciso di restare. Il procuratore dell’uruguagio lo sta offrendo soprattutto a Roma e Lazio, entrambe alla ricerca di un rinforzo in mediana.

L’affare è possibile anche in prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe ingolosire i club. Pinto però aveva in mente altro per Mourinho, come ad esempio Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. La pista è concreta, ma nelle prossime ore potrebbe complicarsi.

I tedeschi infatti stanno per cedere un altro gioiello della propria rosa, Marcus Thuram, che l‘Inter ha scelto di affiancare a Dzeko per sostituire il partente Lukaku. Se l’affare dovesse andare in porto (i nerazzurri offrono circa 30 milioni per il francese), difficilmente il Borussia lascerà partire anche Zakaria.

Giallorossi.net – G. Pinoli