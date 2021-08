Trabzonspor-Roma 1-2, i voti dei quotidiani: brilla Shomurodov, voti alti anche per Pellegrini e Ibanez. Bocciato solo Mancini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince all’esordio stagionale battendo 2 a 1 il Trabzonspor in casa dei turchi. Oggi i quotidiani premiano nelle pagelle la prova di Shomurodov con i voti più alti (7,5 per Il Messaggero e Corriere della Sera), ma anche Pellegrini, Mkhitaryan e Ibanez.

Qualche insufficienza invece la incassa Mancini, il peggiore in campo. Solo un 5,5 per Vina dal Corriere dello Sport. Ok Rui Patricio, Veretout va meglio di Cristante.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 5.5, Ibanez 7, Vina 6, Veretout 6.5, Cristante 6; Mkhitaryan 7, Pellegrini 6.5, Zaniolo 6, Shomurodov 6.5. Subentrati: Reynolds sv, Kumbulla sv, Diawara sv, Mayoral sv, Perez sv. Allenatore: Mourinho 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 6.5, Vina 5.5, Veretout 6, Cristante 6; Mkhitaryan 6.5, Pellegrini 7, Zaniolo 6.5, Shomurodov 7. Subentrati: Reynolds sv, Kumbulla sv, Diawara sv, Mayoral sv, Perez sv. Allenatore: Mourinho 6.5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 6.5, Vina 6.5, Veretout 6, Cristante 6; Mkhitaryan 6.5, Pellegrini 7, Zaniolo 6.5, Shomurodov 7.5. Subentrati: Reynolds sv, Kumbulla sv, Diawara sv, Mayoral sv, Perez sv. Allenatore: Mourinho 7.

LA REPUBBLICA (L. PANELLA)

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 5.5, Ibanez 7, Vina 6, Veretout 6.5, Cristante 6; Mkhitaryan 6, Pellegrini 6.5, Zaniolo 6.5, Shomurodov 7. Subentrati: Reynolds sv, Kumbulla sv, Diawara sv, Mayoral sv, Perez sv. Allenatore: Mourinho 6.5.

IL TEMPO (E.ZOTTI)

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 6.5, Vina 6, Veretout 6, Cristante 6; Mkhitaryan 6.5, Pellegrini 6.5, Zaniolo 6.5, Shomurodov 7. Subentrati: Reynolds sv, Kumbulla sv, Diawara sv, Mayoral sv, Perez sv. Allenatore: Mourinho 6.5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 5.5, Ibanez 6.5, Vina 6, Veretout 6.5, Cristante 6; Mkhitaryan 7, Pellegrini 7, Zaniolo 6.5, Shomurodov 7.5. Subentrati: Reynolds sv, Kumbulla sv, Diawara sv, Mayoral sv, Perez sv. Allenatore: Mourinho 7.