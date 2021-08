Roma, buona la prima. Ma la squadra è ancora in costruzione

AS ROMA NEWS – Buona la prima per la Roma di Mourinho. I giallorossi passano sul campo non semplice del Trabzonspor, supportato da 20 mila tifosi e da un Hamsik che fa ancora la differenza in mezzo a giocatori volenterosi ma poco tecnici. Bruno Peres, con tutti i suoi limiti, ha fatto vedere di essere ancora un giocatore, mentre Gervinho è apparso in decisa fase calante.

Per la Roma è una vittoria pesante, che mette una seria ipoteca sulla conquista del passaggio alla fase a gironi della Conference League nonostante non esista più il fattore gol realizzati fuori casa. Nel match di ritorno non ci si potrà rilassare troppo, ma ai giallorossi basterà un pareggio per passare il turno.

La gara di ieri nascondeva molte insidie: la Roma, ancora un po’ frastornata dopo la partenza di Dzeko, è una squadra in pieno rodaggio. Vina ha fatto vedere cose buone, ma è stato catapultato in un altro continente, in un calcio in cui non aveva mai giocato, e in una squadra che conosce ancora pochissimo. Per questo ieri ha fatto anche più del previsto.

Cristante e Veretout sono apparsi indietro di condizione, avendo cominciato la preparazione in palese ritardo per differenti motivi. E da qui nascono i primi campanelli d’allarme: è soprattutto a centrocampo che la Roma fatica, specialmente quando si tratta di costruire il gioco. Mou lo sa bene, e continua a mandare messaggi in direzione di Friedkin e Pinto. Vedremo che succederà.

In attacco Zaniolo è ancora alla ricerca della forma migliore: uno col suo fisico ha bisogno di tempo per tornare al top, specialmente dopo due anni di quasi totale assenza dal calcio giocato. Shomurodov ha fatto vedere cose interessanti, ma anche lui deve ancora amalgamarsi con il resto della squadra. Lo stesso sarà per Abraham, altro rinforzo da cui ci aspetta molto, ma che non ha ancora giocato un minuto con i suoi nuovi compagni.

Insomma, la Roma è una squadra ancora in costruzione e che avrebbe bisogno di un paio di innesti per considerarsi più completa. Ma i segnali incoraggianti ci sono: Mourinho sta allestendo una squadra compatta, che deve prima di tutto non prenderle, per poi scatenare all’improvviso le folate offensive grazie alla qualità e alla potenza dei suoi interpreti. Vincere ieri all’esordio era fondamentale, e per niente scontato. La Roma ce l’ha fatta, e il morale ne trae giovamento.

Domenica però il livello si alza parecchio: all’Olimpico arriva la Fiorentina di Vlahovic, un avversario temibile che metterà a dura prova la forza della Roma che sta nascendo. Sarà un’altra serata di grandi emozioni: lo stadio tornerà a colorarsi di giallorosso, i Friedkin assaporeranno per la prima volta cosa significa giocare davanti al pubblico romanista, e si assisterà anche all’esordio di Abraham. Un altro di quelli che, con una giocata, possono decidere l’esito di una partita.

Giallorossi.net – A. Fiorini