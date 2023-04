Mou lascia la casa a Parioli. La Roma: “Nessun nesso con il suo futuro, vuole stare più vicino a Trigoria”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho lascia la casa ai Parioli, di proprietà di Alberto Aquilani, e prepara il trasloco. L’indiscrezione dei giorni scorsi è confermata, ma non c’è alcun legame con il suo futuro a Roma.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Foglio, il club giallorosso, contattato in merito a questa notizia, ha chiarito che la scelta del tecnico di lasciare l’attuale dimora non è legata in alcun modo a un possibile addio ai capitolini.

“Sono in corso valutazioni da parte del mister, non c’è alcun nesso con il suo futuro prossimo“, riferisce la Roma al quotidiano.

“Ora ha una casa enorme che non vive: è normale che ne cerchi una più vicina a Trigoria“, la risposta della società giallorossa. I tifosi romanisti, quindi, possono stare tranquilli.

Fonte: Il Foglio