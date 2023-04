Roma a pezzi

AS ROMA NEWS – Finisce nel modo peggiore la temuta trasferta di Bergamo, arrivata dopo le fatiche di Europa League: la Roma perde la partita, l’occasione di avvicinare il secondo e il terzo posto in classifica, e altri due giocatori della rosa.

E non due giocatori qualunque: il primo è Diego Llorente, diventato fondamentale per la squadra dopo il ko di Smalling, ma già entrato a pieno merito tra i titolari al posto di un Ibanez apparso anche ieri decisamente in affanno. Il secondo è Paulo Dybala, subentrato a partita in corso e azzoppato nel finale da un intervento assassino di Palomino.

Per lo spagnolo, uscito dal campo in lacrime, la stagione potrebbe essere finita qui. Un’altra perdita, l’ennesima, che apre una voragine in difesa in vista dei prossimi impegni della Roma. Meno preoccupante, ma comunque da monitorare, la contusione alla caviglia che ha reso inoffensivo Dybala nel finale di gara del Gewiss Stadium.

Il 3 a 1 di ieri, risultato che non rispecchia l’andamento di un match molto equilibrato e deciso dagli episodi, è forse l’aspetto meno preoccupante di una serata storta. Il gol di Pasalic, nato da un errore di Abraham che cerca di difendere una palla pericolosa nella propria trequarti, arriva al primo tiro in porta dei nerazzurri, fino ad allora mai pericolosi. Come la Roma dopotutto, con i giallorossi che avevano saggiamente scelto di non alzare i ritmi, ma di aspettare la ripresa per provare a imprimere una svolta al match.

Nel secondo tempo il piano gara non cambia: a mezz’ora dal termine Mou mette dentro i suoi pezzi da novanta, inserendo Spinazzola, Matic, El Shaarawy e Dybala con l’idea di raddrizzare la partita. La Roma spinge, comincia a creare pericoli dalle parti di Sportiello, ma il raddoppio di Toloi gela subito le speranze.

Nonostante il due a zero, Pellegrini e compagni non demordono, e a dieci minuti dalla fine trovano il meritato gol del 2 a 1: assist illuminante di Belotti a innescare la corsa del capitano, che conclude in porta con un perfetto sinistro in buca d’angolo. Gara riaperta. Anzi no: passano pochi secondi e Rui Patricio compie una papera che regala il 3 a 1 ai bergamaschi. Ci si mette poi il solito palo, colpito da Pellegrini su punizione, a impedire ai giallorossi di tornare di nuovo in partita. E sulla Roma cala il sipario.

Anche perchè Llorente, nel tentativo di inseguire Zapata, si provoca un brutto infortunio muscolare al flessore. Poi è Dybala a farsi male, colpito duro da Palomino appena entrato in campo. La squadra di Mourinho deve chiudere il match in nove. Il triplice fischio di Irrati è solo una liberazione.

La Roma, nonostante il ko, resta in zona Champions. Ma ora le milanesi si sono rifatte pericolosamente sotto, con i rossoneri appaiati ai giallorossi, e i nerazzurri a meno due. E tutto questo arrivati agli scontri diretti dei prossimi giorni che saranno decisivi in chiave Champions. Che Mou dovrà affrontare con una rosa sempre più stretta, e una difesa ridotta ai minimi termini. La squadra però ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di mollare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini