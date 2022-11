Mou non si accontenta di Solbakken: altre due richieste a Pinto per gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho vuole di più. Lo Special One non si accontenta dell’arrivo di Ola Solbakken, giocatore preso dalla Roma a parametro zero e che si unirà alla squadra dal prossimo gennaio.

L’allenatore portoghese, scrive l’edizione odierna di Leggo, vuole altri due rinforzi dal mercato di gennaio: un terzino destro che andrà a sostituire Karsdorp e un centrocampista centrale che amplierà la batteria dei mediani in rosa, con Bove che potrebbe partire in prestito.

Resta però da capire se Tiago Pinto sarà in grado di accontentarlo. Mou, racconta il giornale, non è sobbalzato sulla sedia per l’arrivo di Solbakken a Trigoria, e vorrebbe altro dal mercato di riparazione.

Per la mediana resta caldo il nome di Houssem Aouar, giocatore seguito da tempo dal general manager Pinto: può arrivare subito, pagando al Lione una piccola buonuscita. Ma c’è da battere la concorrenza del Milan. Frattesi invece arriverà quasi certamente in estate.

Fonte: Leggo