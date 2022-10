Mou prepara la Roma anti Napoli e punta sulla coppia Zaniolo-Abraham

AS ROMA NEWS – Roma-Napoli di domenica prossima non sarà solo una sfida di alta classifica tra la prima forza del campionato e la quarta, ma anche una sorta di attacco contro difesa.

Il punto di forza della squadra di Spalletti è proprio il gioco offensivo, basato molto sulla qualità e l’imprevedibilità degli esterni e i tagli della punta. Lo spauracchio è senza dubbio il georgiano Kvaratskhelia, autentica rivelazione di questo campionato, un calciatore capace di segnare con estrema facilità grazie a un tiro esplosivo ma anche di mandare in rete i propri compagni.

Le armi della Roma invece si basano essenzialmente sulla solidità difensiva, e la capacità di colpire utilizzando soprattutto le palle inattive. Fino ad ora infatti gli attaccanti giallorossi, tolto Dybala (che però sarà out fino a gennaio), hanno stentato tantissimo a capitalizzare le occasioni avute.

Intanto Mou, ma questo vale anche per Spalletti, avrà finalmente la possibilità di preparare il big match di domenica sfruttando l’intera settimana a disposizione: oggi la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria e comincerà a pensare a come mettere in difficoltà il Napoli, una squadra che fino ad ora è apparsa praticamente imbattibile.

La curiosità è tutta rivolta a come lo Special One avrà intenzione di giocarsi questa super sfida e soprattutto con quale formazione: al momento l’ipotesi più concreta è rivedere il 3-5-2 che sta ottenendo buoni risultati. Ma con quali interpreti? Scontata la presenza di Mancini, Smalling e Ibanez in difesa, così come il ritorno di Spinazzola a sinistra. A destra invece Karsdorp insidia Zalewski, che potrebbe restare fuori.

In mediana occhio a Camara, che sta scalando posizioni: difficile dire che il guineano sia favorito rispetto a Matic, ma di sicuro il serbo non è più così sicuro di avere una maglia assicurata. Che avrà invece Pellegrini, a cui sarà affidato il compito di aiutare il centrocampo, e di supportare l’attacco che rivedrà molto probabilmente Zaniolo in campo dal primo minuto.

Ed è questo il punto su cui Mou potrebbe costruire la partita di domenica: riproporre l’accoppiata Zaniolo-Abraham dal primo minuto, due giocatori che si conoscono bene e che hanno avuto un ottimo feeling lo scorso anno, specie quando il tecnico li ha schierati come coppia d’attacco. Due calciatori che devono ancora sbloccarsi, e che potrebbero sfogare la propria rabbia agonistica proprio contro il Napoli, davanti a un Olimpico pronto come al solito a trascinare la squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini